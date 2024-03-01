Yerel seçimlere adım adım gittiğimiz günlerde CHP ve terör partisi arasındaki kirli ortaklık tam gaz devam ediyor. Son olarak Ekrem İmamoğlu mitinglerinde sallanan DEM Parti paçavraları ortaklığın resmi olmuştu. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı canlı yayında terörün siyasi ayağı DEM Parti ile ortaklığı itiraf etti. Terör ittifakını Kent Uzlaşısı adı altında maskelemeye çalışan Özel, Bizim bu seçimde DEMle olan ilişkimizde belirli yerlerde Kent Uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda ifadelerini kullandı.