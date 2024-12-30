Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarından Dışişleri Bakanı Hakan Fidanın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğunu bildirdi. DMMnin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPGnin Suriyede barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulamış, Suriyenin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylemiştir. ifadelerini kullandı.