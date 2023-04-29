Kemal Kılıçdaroğluna destek açıklamasında bulunan terör sevici ortaklar HDPKK ve TİP birbirine girdi. TİPli Ahmet Şık, bir vatandaşla gerçekleştirdiği sohbet sırasında Bak Selahattin Demirtaş bugün canımıza okumuş güya aynı ittifaktayız. Selahattini çıkar HDPden, ortada HDP kalmıyor. Kürt faşisti ile uğraşmam ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası ortağı HDPKKdan TİPli Ahmet Şıka,Seni biz vekil yaptık. Solun barış, özgürlük, eşitlik, hak ve adalet arayışını hedef almak faşistliktir. Yani faşist sensin. Birlikteliğimizi hedef alan ayrılıkçısın. Derhal özeleştirini verip adaylıktan çekilmelisin. Nankörsün! diye karşılık verildi. Yaşanan gelişmeler sonrası ağır hakaretler yiyen TİPli Şık sosyal medya hesabından HDPKKdan özür diledi