Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Bağdat çıkarması sonrası Iraktan PKKya karşı ilk somut adım geldi. İmzalanan güvenlik iş birliği çerçevesinde Irak askerleri 33 yıl sonra sınır hattına konuşlandı. Zahoya bağlı köylerde de 2 üssün kurulduğu öğrenildi. PKKya ölümcül darbe vurmak için hazırlıklar ise son sürat sürüyor. Bir yandan da Kandili korku dağları sarmış vaziyette. Elebaşı Cemil Bayık ve Duran Kalkan endişeli. Kalkan En kritik mücadele sürecindeyiz sözleriyle son çırpınışı kabullendi. PYD elebaşı Salih Müslim ise acziyet itirafında bulundu. Müslim, Türkiye her yeri ele geçirdi! SİHAlarla vuruyorlar bizimkiler beceriksiz dedi.