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7/24 Dinle Takvim Teröre ağır darbe! Bakan Akar açıkladı: Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi / 15.01.22
Teröre ağır darbe! Bakan Akar açıkladı: Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi / 15.01.22

Teröre ağır darbe! Bakan Akar açıkladı: Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi / 15.01.22

150 Bölüm | 06:56:12

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01

Teröre ağır darbe! Bakan Akar açıkladı: Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi / 15.01.22

Takvim 01:47
02

3600 ek gösterge ile kamuda maaş dengesizliği sona eriyor: Emekli aylığı 1.150 lira ikramiye 37 bin TL artacak / 17.01.22

Takvim 00:00
03

Çalışanlar bu habere dikkat! Ücreti geciken kıdemini alarak ayrılabilir... Ücret, maaş, emekli aylığı işte tüm detaylar / 10.01.22

Takvim 01:54
04

İsmi Türk Tabipleri Birliği ancak içi hainlerle dolu! TTB'deki PKK yapılanması deşifre oldu: Teröristleri tedavi etmişler / 13.01.22

Takvim 02:34
05

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
06

HDP’li Semra Güzel’in soruşturma dosyasında ortaya çıkan çarpıcı gerçekler! 1 dakikada aday oldu / 15.01.22

Takvim 03:28
07

28 Şubat'ın acar muhabiri, geçmişte başörtülüleri fişleyen İsmail Saymaz şimdi de Kur'an kurslarını hedef aldı / 12.01.22

Takvim 04:14
08

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim" iddiası da yalan çıktı! / 07.01.22

Takvim 01:47
09

Bu nasıl avukat! Osman Gökmen sahte senetlerle vurgun yaptı / 03.01.22

Takvim 01:31
10

Trabzonspor transferde de fırtına gibi olmak istiyor! Stoper takviyesi için atağa kalktı / 05.01.22

Takvim 01:09

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