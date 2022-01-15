Teröre ağır darbe! Bakan Akar açıkladı: Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi / 15.01.22

Son dakika haberi! Akçakaledeki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi. dedi. Öte yandan cezalandırma operasyonlarının detayları ortaya çıktı. Hassas şekilde belirlenen hedefler İHAlar tarafından anbean takip edildi. Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla hedefler ateş altına alınırken, bölgede komandolar tarafından da yoğun operasyonlar gerçekleştirildi.