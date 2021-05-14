Terörist İsrail'in saldırılarına tepkiler peş peşe geldi! 'İsrail savaş suçu işlemektedir' / 13.05.21

Son dakika haberi...Terörist İsrail, mazlum Filistin halkına yönelik alçakca saldırılarını sürdürüyor. İşgalci İsrail ordusu şimdi de Gazzete yönelik kara, deniz ve hava operasyonu yapmaya başladı. Bölgeden gelen görüntülerde Gazze halkının yoğun bir şekilde bombardıman altına alındığı görüldü. İsrailin saldırılarının ardından Türkiye yine ilk tepkilerin yükseldiği ülke oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. dedi.