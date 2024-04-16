Türkiye teröristan hayalleri kuranların hevesini kursağında bırakacak. Planlanan askeri harekat öncesi PKK ve YPGyi korku dağları sardı. Kandildeki ininden konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, Türk devletinin Irakla yaptığı bazı görüşmelerin doğrudan PKK ile alakalı olduğu görülüyor diyerek endişesini dile getirdi. Teröristbaşı Bayıkın yanı sıra YPG unsurları da bir hayli paniklemiş vaziyette. YPG Sözcüsü Ferhad Şami, Türkiye önümüzdeki yaz Kobani Ayn El-Arap bölgesine saldırı yapmayı planlıyor diyerek ABD ve Batıya Siyasi olarak bizi tanıyın, güçlerimize olan desteği artırın sözleriyle yalvardı.