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'Teröristan' tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! 'ABD ile görüştüm' itirafı... "Türkiye durmuyor, korkuyoruz" / 24.06.24

'Teröristan' tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! 'ABD ile görüştüm' itirafı... "Türkiye durmuyor, korkuyoruz" / 24.06.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

'Teröristan' tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! 'ABD ile görüştüm' itirafı... "Türkiye durmuyor, korkuyoruz" / 24.06.24

Takvim 02:39
02

Galatasaray'dan orta sahaya süper yıldız: Ne Fofana ne Hojbjerg! Batshuayi'nin ardından Fenerbahçe'ye 2. çalım / 24.06.24

Takvim 03:31
03

Fenerbahçe'den 2 bomba transfer! Levent Mercan'ın ardından onlar da imzalıyor... / 24.06.24

Takvim 04:08
04

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 20 bin öğretmen atamasının mülakatları için torpil açıklaması | Yeni müfredatın kitapları hazır mı? / 24.06.24

Takvim 06:58
05

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray'dan Batshuayi'nin rövanşını alacak / 24.06.24

Takvim 03:27
06

Cristiano Ronaldo'dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu / 24.06.24

Takvim 02:49
07

Fransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur: İngiltere’de neler olduğuna bir bakın / 24.06.24

Takvim 04:20
08

LGBT'li sapkınların sözde 'Onur Yürüyüşü'nde skandal! DEM Partili Özgül Saki ve Kezban Konukçu Haliç Köprüsü'ne trans bayrağı astı / 24.06.24

Takvim 07:21
09

Mardin'de yangın üzerinden provokasyona soyunan DEM Partili vekile millet tokadı: Defolun gidin buradan / 24.06.24

Takvim 02:02
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