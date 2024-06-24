Suriyenin kuzeyinde kurulması planlanan teröristan tezgahını dağıtan Ankaranın kararlı tutumu PKK/PYDyi iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı. Başkan Erdoğanın Teröristan kurdurmayız, gereken ne ise yapmaktan imtina etmeyiz sözleri sonrası PYD elebaşı Salih Müslim, harekat korkusuna kapıldı. SİHAların sürekli tepelerinde uçtuğunu belirten Müslim,Türkiyenin saldırıları durmadı. Korkuyoruz ve bunlara hazırlıklı olmalıyız dedi. Öte yandan Müslim, ABD heyeti ile seçim görüşmesi yaptığını itiraf edip ne konuştuklarını anlattı.