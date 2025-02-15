Terörsüz Türkiye adımları kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik PKK’yı lağvettiğini açıkla çağrısı, PKK içinde büyük bir kırılma yarattı. Kandilden çatlak sesler yükselirken teröristbaşı Abdullah Öcalanın Kandile mektup yazdığı öğrenildi. Elebaşlarından Cemil Bayık mektubu doğrularken Apo üzerinden pazarlığa soyundu Onun elini kolunu bağlayıp süreç yürütmesini bekleyemezsiniz. Bu mümkün değildir. Eğer barış istiyorlarsa, öncelikle Apo’nun şartları değişmelidir. diyerek pazarlığa girişti.