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Teröristbaşı HDP'li Selahattin Demirtaş Alman hükümetine ağladı: Türkiye'ye baskı yapın / 04.11.21
Teröristbaşı HDP'li Selahattin Demirtaş Alman hükümetine ağladı: Türkiye'ye baskı yapın / 04.11.21
150 Bölüm | 06:56:12
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01
Teröristbaşı HDP'li Selahattin Demirtaş Alman hükümetine ağladı: Türkiye'ye baskı yapın / 04.11.21
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01:04
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02
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfür: "Senin bacını s..." / 05.11.21
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00:58
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03
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den tezkereye hayır oyu veren CHP'ye sert tepki: Kandil bombacısı olamayız / 05.11.21
Takvim
02:08
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04
Ekonomiye yıllık 3 milyar 518 milyon TL katkı! Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açıldı!
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06:30
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05
İstanbullu'ya hizmet edemeyen CHP'li İBB AK Partili Fatih Belediyesi'nin projesine çöktü! Yine kendi pankartını asıp algı yaptı / 05.11.21
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01:24
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06
Adıyaman'da kan donduran olay! 2 günlük bebeğini nasıl diri diri gömdüğünü böyle anlattı / 05.11.21
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01:32
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07
İstinaf FETÖ'nün baklavacısı Faruk Güllü'nün FETÖ üyeliği suçundan aldığı cezayı onayladı / 05.11.21
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02:06
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08
Zincir marketlere ceza | Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: Ceza kartelleşmeden kesildi! 2018 yılına dayanan konuşmalar var
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02:09
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09
AK Parti ve MHP anlaştı: Seçim yasası sil baştan! İşte teklifte öne çıkan değişiklikler / 05.11.21
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01:37
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Galatasaray'ın performansı Avrupa'ya damga vurdu! UEFA Avrupa Ligi'nin en iyisi / 05.11.21
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