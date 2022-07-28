Teröriste resmi ağıt yakan ABD'nin yaman çelişkisi! Türkiye'ye samimi olmayan başsağlığı mesajı / 28.07.22

Geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından nokta operasyonla öldürülen PKKlı terörist için taziye mesajı yayımlayan ABDden şimdi de Türkiyeye destek mesajı geldi! ABDnin Türkiye Büyükelçiliği, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABDnin PKK ve uzantılarına açıkça destek verdiğini hatırlatarak, PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, Şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil ifadelerini kullandı.