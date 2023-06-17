NATOya girmek amacıyla Türkiyenin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummaya devam eden İsveç, PKK dahil tüm terör örgütlerini kınadığını söyledi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile hedefimiz aynı; terörle mücadele etmek. Ve bunu muhtıra kapsamında el ele ve yapıcı şekilde yapıyoruz. İsveçin PKK konusundaki duruşu çok net. Bu nedenle NATO üyesi olmak için muhtırada yazılan ve karar verilen her şeyi yerine getirmek istedik dedi. Öte yandan Billström, Türkiyeye gerçek terör suçlularını iade etmediğine yönelik eleştirilere ise kaçamak cevap verdi.