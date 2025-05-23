PKKnın fesih ve silah bırakma kararı sonrası sırada Terörsüz Suriye hedefi var. Suriye lideri Şara, YPGye 10 gün süre verdi. MİT, Şama üst düzey bir çıkarma yaptı, görüşmelerde YPGnin silahsızlandırılması ele alındı. Başkan Erdoğan da Macaristan dönüşü PKKnın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsıyor mesajı verdi. Ankaranın Suriye ve bölgeyi terörden arındırmada kararlı olduğu görülürken çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Araştırmacı - yazar Abdurrahim Semavi, Öcalan, YPG-SDGnin de kendini feshedeceği taahhüdünde bulundu dedi.