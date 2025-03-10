Terörsüz Türkiye muştusu bölgesel iş birliği ile destekleniyor. Ürdünün başkenti Ammanda 5li güvenlik masası kuruldu. Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanları bir araya geldi. Burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli açıklamalarda bulunurken 5li zirveden ortak bildiri yayımlandı. Bildiride Suriyenin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler kınanarak, Şam yönetimine destek verildi. Aynı zamanda Toplantıda terör örgütü DEAŞın oluşturduğu tehdit ön plana çıkarken, DEAŞla mücadelede ortak operasyon odası kurulmasına karar verildi.