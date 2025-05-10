Türkiye, 40 yıllık terörle mücadelesinde tarihi bir eşiğe geldi. PKK’nın, elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla başlayan iç tartışmalar sonucu fesih kongresi düzenlemesi ve silah bırakma aşamasına gelmesi, Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Başkan Erdoğan’ın 30 Ağustos 2024’te yaptığı Yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır vurgulu konuşması bu sürecin dönüm noktası olurken, Erdoğan’ın dirayetli liderliği ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin stratejik desteğiyle devlet aklı devreye girdi. Hiçbir pazarlık ve taviz içermeyen bu süreç, tüm siyasi partilerin desteğiyle geniş bir toplumsal mutabakata dönüştü. Atılan adımlar Türkiye’nin sadece iç barışını değil, dış politikadaki gücünü de pekiştirdi...