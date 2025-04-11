Terörsüz Türkiye adımları kapsamında kritik bir görüşme gerçekleştiriliyor. İmralı temaslarının ardından TBMMyi bilgilendiren DEM Parti heyeti bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Beştepede saat 13.30da başlayan görüşme 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Sırrı Süreyya Önder, Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz dedi. DEMden yapılan yazılı açıklamada ise Dünden daha umutluyuz açıklamasına yer verildi. Peki süreç buraya nasıl geldi, Başkan Erdoğan temas öncesi ne dedi?