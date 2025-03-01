Başkan Recep Tayyip Erdoğanın 2005te Diyarbakırda yaptığı konuşma terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalanın yaptığı silah bırakma çağrısının ardından yeniden gündem oldu. O tarihte vesayet odaklarının baskılarına rağmen Kürt sorunu ifadesini kullanan ve yasakların kaldırılması için mücadele eden Başkan Erdoğan, Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. demişti. Anayasal düzen dahilinde her sorunu, daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku, daha çok refahla çözeceğiz. diyen Erdoğan yaptığı konuşmada terör sorununu çözeceklerini ifade etmişti.