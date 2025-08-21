Terörsüz Türkiye hedefi için Mecliste kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün beşinci kez toplandı. İlk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasında Süreci zehirlemek isteyenler var. Amacımız ortak geleceğimizi kurmak dedi. 9 Temmuz 2000 yılında ölen Nesrin Tekenin annesi Diyarbakır Barış Annelerinden Nezahat Teke, Analar ağlamasın, silahlar sussun, evlatlarımız ölmesin. Bunu söylerken sadece Kürt anneleri için demedik. Hem Türk ve Kürt anneleri için söyledik. Çünkü anne annedir. dedi.