MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi. Komisyonun çalışmalarını önemsediklerini belirten Bahçeli, Yakın döneme dair umut verici gelişmeler görüyoruz dedi. Barışın tek kanatlı bir kuş olmadığının altını bir kez daha çizen MHP Lideri, PKKnın silah yakmasına ilişkin; Silahı gömmenin Sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebileceğini, yakmanın ise bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz anlamını taşıdığını belirtti.