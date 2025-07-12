Terör örgütü PKK’lı 30 kişilik grup Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak imha etmesi, siyaseti hareketlendirdi. Silah bırakma töreninin hemen ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Partili Pervin Buldan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak sürece ilişkin görüşlerini paylaştı. Buldan gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erdoğan’a teşekkür etti. Başkan Erdoğan sürece ilişkin yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. ifadelerini kullandı.