DEM Partiden Pervin Buldan, PKK fesih kongresini toplasın, tüm gruplar silah bıraksın çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalanla görüşmek için 4. kez İmralıya gitti. Aort damarı yırtılan ve tedavisi süren Sırrı Süreyya Önderin yerine avukat Faik Özgür Erol, Buldana eşlik etti. Öcalanla yapılan görüşme sona ererken gözler PKKnın fesih kongresini toplayacağı tarihe ve silah bırakma takvimine çevrildi. Görüşme sonrası açıklamalar Pervin Buldandan geldi. Pervin Buldan görüşmenin olumlu geçtiğini açıklayarak Öcalanın Sırrı Süreyya Öndere mesajını kamuoyu ile paylaştı.