Terörsüz Türkiye çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temaslarını sürdürürken kurulacak komisyon ve PKKlıların silah bırakmasının ardından izlenecek yol haritası da ortaya çıktı. Silah bırakmanın ardından yargılama ve topluma kazandırma aşamalarının izleneceği süreçte örgüt yöneticilerinin Türkiye dönüşünün söz konusu olmayacağı bildirildi. Türkiye dönüşlerde suça karışmamış ve silah bırakmış olmanın önemli olduğu ifade edilirken esas dönüşü sağlanacak olanların örgütün alt kademesindeki insan kaynağını oluşturan gençler ile örgütün kandırıp eğitim verdiği çocuklar olduğu belirtildi.