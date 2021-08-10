Terörün siyasi ayağı HDP'ye kalkan olan CHP'li Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP yöneticilerinden daha fazla HDP'li / 10.08.21

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"Bir sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" diyen terörün siyasi ayağı HDP'ye yaptığı her açıklamayla kalkan olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yine skandal ifadeler kullandı. HDP'nin terör örgütü üzerinden suçlanmasına karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine Cumhur İttifakından peş peşe tepkiler geldi.