Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Orda Vadeli Programı açıklamış, emeklilerin çifte maaş alabileceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nden bahsetmişti. Söz konusu TES ile emekliler hem ikinci maaş alacak hem de kıdem tazminatında tüm hakları saklı kalacak. Türkiye’nin yeni ekonomik haritasında yer alan TES, ilk kez 2019 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından gündeme getirilmişti. Peki TES nedir? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi modeli nasıl işleyecek? İşte detaylar...