ABD’de peş peşe düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılar ile ilgili olayların seyrini değiştirecek detaylar ortaya çıktı. Elon Musk’ın iddialarının ardından ABD polisi New Orleans saldırısı ile Las Vegas’ta Trump Oteli’nin önünde patlayan Tesla Cybertruck arasındaki bağlantıyı araştırmaya başladı. Her iki aracın da aynı şirketten kiralandığı öğrenilirken New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar ve Tesla şüphelisi arasındaki derin bağ ortaya çıktı. Tesla bombacısının New Orleans saldırganıyla aynı askeri üste görev yapan 37 yaşındaki Matthew Livelsberger olduğu açıklandı. İşte, iki saldırgan arasındaki derin bağ…