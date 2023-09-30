Son dakika...Birleşmiş Milletler BM 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New Yorkta giden Başkan Erdoğan, Türkevinde Tesla ve SpaceXin CEOsu Elon Muskı kabul etmiş ve TEKNOFEST davetinde bulunmuştu. Katılım sağlayamayan Elon Musk sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Davetiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek yıl Teknofeste bizzat katılmayı ve Türkiyedeki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum dedi. Başkan Erdoğan Muska yanıt vererek En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle... dedi.