Teslim olan terörist PKK-HDP iş birliğini itiraf etti! PKK'ya katılacak gençler HDP tarafında eğitiliyor! / 14.05.21

Gaziantepte teslim olan PKKlı terörist PKK-HDP iş birliğini gözler önüne serdi. Yaklaşık 7 yıl önce terör örgütü PKK/YPGye katılan ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 3 hafta önce teslim olan M.A Kadro şahsın HDP/DBP yöneticilerine vereceği talimatlar yerine getirilmek zorundadır. Örgütleyici konumda olan kadro şahıs ile örgüte katılması hedeflenen gençler HDP/DBPde buluşur ve eğitimler yapılır. Eğitimler partide yapılacağı gibi parti dışında belirlenen yerlerde de yapılabilir. Kadro şahıs eğittiği kişileri örgütsel bilince ulaşmak üzere hazırlar ifadelerini kullandı.