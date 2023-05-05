2023 seçimlerine giderayak küresel tetikçilerin milli iradeyi hedef alan kirli algı operasyonları hız kazandı. İngiliz The Economistin Erdoğan gitmeli, Demokrasiyi kurtarın, Kılıçdaroğlunu içtenlikle destekliyoruz satırlarının yer aldığı küstah analizi sonrası uluslararası yayın yatın yapan çok sayıda dergi ve gazete Başkan Recep Tayyip Erdoğanı hedef alan ve koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıdçaroğlunu ön plana çıkaran değerlendirmeleri arka arkaya paylaştı. Başkan Erdoğan skandal manşetlere rest çekerek, Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. ifadelerini kullandı.