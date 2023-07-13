Batının tetikçi medyası Türkiye ve Başkan Erdoğanı hedef alan provokasyonlara doymuyor... Fransa Lyon merkezli Euronews televizyon kanalının muhabiri, Başkan Recep Tayyip Erdoğana F-16lar ve Türkiyenin ABye üyeliği konusunda ısmarlama bir soru yöneltti. Erdoğandan ısmarlama soruya okkalı bir ayar geldi. Muhabire Görüyorum ki Türkiyeyi tanımıyorsunuz tepkisinde bulunan Başkan Erdoğan, Türkiyenin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok ki! Dünyada yüzde 90a yakın bir katılımla seçim yapıldığını hangi ülkede gördünüz? Kaç tane ülke var? dedi. Erdoğan sözlerinin devamında Düşman kazanmak gibi bir hedefimiz yok. Erdoğanın hedefi düşmanları artırmak değil dostları artırmaktır ifadelerini kullandı.