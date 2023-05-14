Teyit Org ve Doğruluk Payı gibi sözde doğrulama platformları, ABD ve AB merkezli kuruluşların verdiği fonlar neticesinde doğruları tayin ediyor. Teyit Org ve Doğruluk Payı ile çalışan ABD merkezli Meta, Poynter Medya Enstitüsü bünyesindeki IFCNye akredite olmayı şart koşuyor. Poynter de Soros tarafından fonlanıyor. Doğruluk Payının kurucusu Baybars Örsekin FETÖ firarisi Tuna Bekleviç ile yakın arkadaş olduğu bilinenler arasında. Teyit Org kurucusu Mehmet Atakan Foçanın terör örgütü PKK/KCKlı gruplarla etkinliklere katılması dikkatlerden kaçmazken Teyit Orgun diğer kurucusu Gülin Çavuşun radikal sol örgütlerle bağlantısı mevcut.