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Teyit Org ve Doğruluk Payı'nda Soros izi! ABD ve AB fonuyla algı tüccarlığı... PKK'sı FETÖ'sü radikal sol örgütü ne ararsan var! / 13.05.23

Teyit Org ve Doğruluk Payı'nda Soros izi! ABD ve AB fonuyla algı tüccarlığı... PKK'sı FETÖ'sü radikal sol örgütü ne ararsan var! / 13.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Teyit Org ve Doğruluk Payı'nda Soros izi! ABD ve AB fonuyla algı tüccarlığı... PKK'sı FETÖ'sü radikal sol örgütü ne ararsan var! / 13.05.23

Takvim 05:01
02

Trabzonspor'dan transferde Avrupa çıkarması: 6 farklı ülkede futbolcular izlendi! / 14.05.23

Takvim 01:12
03

Seçim öncesi çirkin provokasyon! Muhafazakar gençlere küfür ve yumruklarla saldırdılar / 13.05.23

Takvim 00:43
04

Kılıçdaroğlu seçim yasaklarını çiğneyip propaganda videosu paylaştı! Yasa 1-6 ay hapis diyor... Demokrasi haydutluğuna AK Parti'den tepki / 13.05.23

Takvim 02:41
05

Temmuz'da milyonların maaşı artıyor: Emekli ve memurlara enflasyon artışı ve refah payı geliyor!

Takvim 04:04
06

Fener'den bomba hamle: Hedefte Hırvatistan'ın yıldızı Livakovic var! / 14.05.23

Takvim 01:01
07

Wendell sürprizi: Galatasaray Brezilyalı yıldıza kancayı attı! / 14.05.23

Takvim 01:21
08

Feth-i Mübin'den Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla! Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da eda etti: Tekbir ve dualarla karşılandı / 13.05.23

Takvim 03:35
09

Evlat nöbetinde 41. buluşma! Bakan Soylu: Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor / 13.05.23

Takvim 01:21
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