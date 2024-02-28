Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim.com.trden Görkem Ağgündüz sordu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yanıtladı. Süper Kupa Finalinde Yarı Otomatik Ofsayt Sisteminin uygulanmaması konusuna ilişkin konuşan Özbek, TFF bunu görmedi mi? Bilemiyorum. Bunu TFF yetkilileri cevaplamalı. Bize nerede oynayacağımız söylenirse, gideriz. Bu sorunun muhatabı TFF. dedi. Icardıye verilen ceza ile ilgili konuşan Özbek, spor kulüpleri ve TFF arasında yaşananları Kurtuluş Savaşna benzetti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koça da tepki gösteren Özbek, Cinayet mahalline önce katil gelir. Googlea girin, bu sözlerime bakın. Googleda ananas, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! ifadelerini kullandı.