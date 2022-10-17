Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, futboldaki yeni yol haritasını açıkladı. Büyükekşi, “VAR Merkezi’ni kulüp başkanları, medya ve teknik direktörlerin ziyaretine açacağız. İsteyenler gelip simülatör eşliğinde demo olarak maç yönetebilecek” dedi. Yabancı hakem konusuna değinen Büyükekşi, Erasmus öğrenci değişim modelinde olduğu gibi bazı ülkelerle hakem değişimi düşünüyoruz. ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğanın desteğiyle spora büyük yatırımlar yapıldığını belirten Büyükekşi, Cumhurbaşkanımız sadece futbola değil, sporun her alanının gelişmesi için destek veriyor. 2023 hem Cumhuriyetimizin hem de TFFnin 100. yılı. Yakın zamanda Külliyede bir futbol müzesinin açılacağının müjdesini de vermek isterim şeklinde konuştu.