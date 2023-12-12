Son dakika haberi! MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Ligin 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Melere saldırdı. Yumruklu ve tekmeli saldırının ardından TFF yönetimi olağanüstü toplanmıştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakemleri hedef gösteren açıklamalar yapan kulüp başkanlarının bu suça ortak olduğunu belirten Büyükekşi, Suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. dedi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Büyükekşi, Bu saldırı Türk futbolu adına şanssız ve utanç duyulacak bir saldırıdır. Artık yeter diyoruz. Her gün bir hakemi suçluyorlar. Hakemlerimiz de insan. Mutlaka hataları olabilir ama bu kadar da tekmeler yumruklar atacak şekilde olmaz. Son verelim artık. ifadelerini kullandı.