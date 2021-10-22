TFF'deki istifa depreminin perde arkası ortaya çıktı! MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya şantaj var / 22.10.21

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Süper Lig'de sezon başından itibaren tartışma konusu olan hakem tartışmaları sonrası Türk futbolunda istifa depremi yaşanıyor. MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasının perde arkasında yaşananlar merak konusu olurken usta spor yazarı konuyu köşesine taşıdı. Usta yorumcu Ahmet Çakar, "Tatlı'yı göreve getiren televizyon yorumcusu ona akıl verdi. Dedi ki, "Oğlum, bir safra at, gaz al…" Yani üçüncü dünya ülkelerinde bile göremeyeceğimiz bir yöntemle Serdar Tatlı, Metin Tokat'ı istifa ettirtti." dedi.