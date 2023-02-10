Küresel kaos tetikçisi İngiliz merkezli The Economist dergisi Türkiyeyi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğanı hedef almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye diktatörlüğünde eşiğinde olabilir şeklinde skandal bir manşetle çıkan The Economist bu kez Türkiyenin yüreğini yakan deprem üzerinden bir algı operasyonuna girişti. Söz konusu yayın organı Kahramanmaraş depreminin siyaseti alt üst edeceğini iddia ederek Erdoğan, Mayıs ayında zorlu bir seçimle karşı karşıya. ifadeleriyle yine Başkan Erdoğanı hedef aldı.