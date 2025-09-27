Türk Hava Yolları, 800 uçaklık filoya ulaşmayı hedeflediği 2033 vizyonu doğrultusunda, Boeing’le uçak alımı için iki yıldır sürdürdüğü görüşmeleri tamamladı. 75 adet geniş gövde, 150 adet Max tipi uçak için anlaşma sağlandı. THY bu hamle ile kapasitede dünyada ilk 5’e girecek. Yeni alınacak uçaklar, İstanbulun hem yolcu hem de kargo taşımacılığında stratejik bir merkez olma konumunu daha da pekiştirecek. THYnin özellikle ABD, Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu uçuşlarındaki yoğun talebi karşılamada da kayda değer bir katkı sağlayacak.