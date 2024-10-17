Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Gazzeye ölüm yağdıran İsraile karşı uluslararası alanda yaptırım çağrısı yapan Başkan Erdoğan ve hükümete karşı seçimlerden önce İsraille ticaret artıyor diye yalan furyası başladığına dikkat çekti. İsrail, istatistik kurumunun rakamlarıyla hükümeti hedef alan CHPnin Filistine gönderilen mallar aslında İsraile gönderiliyor, İsraille ticaret devam ediyor yalanına sert tepki gösteren Bolat, Yani Türkiyeyi değil kendisine referans olarak İsraili alıyor. Çünkü İsrail buradan gelen ürünleri burada yine kendi istatistiğine yazıyor. Yazınca sanki Türkiyeden İsraille ticaret yapıyormuş gibi bir algı yapıyor ve bunu da bu çevrelere servis ediyor. dedi.