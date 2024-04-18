Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Jet yakıt yalanına sert tepki gösteren Bolat, Ellerinde sosyal medya gibi bir lağım çukuru var. Türkiye jet yakıtı satmıyor. Türkiye, İsraile bir şey satmıyor. 7 Ekimden sonra Türkiyeden İsraile ihracat yazan jet yakıtı kavramın toplamı 109 bin 700 dolar. Nedir bu? Antalyaya gelen turistlerin kullandıkları dönüş için aldıkları uçak benzini ifadelerini kullandı. Öte yanadan muhalefete de sert tepki gösteren Bolat, Hepimizin davası Filistin davasıdır Biz bunu biliyoruz. Filistinlerin hep yanındayız. Filistinliler Türkiyeye bu kadar güveniyor ama muhalefettekiler siyasi istismar yapıyor. Biraz ar duyguları varsa bu anlattığımız rakamlar karşısında halkımızdan özür dilerler dedi.