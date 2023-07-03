Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre haziran ayında ihracat 20,9 milyar dolar oldu. Yapılan açıklamada, Bu rakam 2023 yılının ilk 5 ayındaki, aylık ortalama ihracatın üzerindedir. Haziran ayında, 9 günlük bayram tatilinin etkisine rağmen ihracatımızın 21 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi ve ithalatımızda yaşanan hissedilebilir gerileme ile birlikte dış ticaret açığımız % 34,5 oranında gerileyerek 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. ifadelerine yer verildi. İthalatta ise son 20 ayın en düşük seviyesinin görüldüğü bildirildi.