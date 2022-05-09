'TikTok' ergeninin çektiği 'geçim sıkıntısı videosu' peşine takılan muhalefeti de patlattı! Oda TV, Ekşi Sözlük ve CHP'li Bekaroğlu... / 09.05.22

Son dönemde sosyal medyada türeyen bazı tipler üzerinden mağduriyet algısıyla operasyon çekiliyor. Bunun son örneği ekonomi kötü algısı yapan bir TikTok ergeni oldu. 18 yaşındaki kızın vahim geçim sıkıntısı videosu başlığı ile sosyal medyada trend olan TikTok videosunda bir kızın geçim sıkıntısı çektiğini iddia ederek anlattıklarını pompalayan muhalefetin algı balonu bu kez çabuk söndü. CHPli Mehmet Bekaroğlu, Oda TV ve Ekşi Sözlük gibi muhalif isimler ve platformların köpürtüp paylaştığı görüntülerdeki kızın diğer paylaşımları gerçeği ortaya koydu. İşte detaylar...