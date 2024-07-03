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TikTok’ta Kim Jong Un rüzgarı: Propoganda şarkısı viral oldu! ABD panikte: Gençler komünist şarkılarında dans ediyor / 03.07.24

TikTok’ta Kim Jong Un rüzgarı: Propoganda şarkısı viral oldu! ABD panikte: Gençler komünist şarkılarında dans ediyor / 03.07.24

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

TikTok’ta Kim Jong Un rüzgarı: Propoganda şarkısı viral oldu! ABD panikte: Gençler komünist şarkılarında dans ediyor / 03.07.24

Takvim 03:39
02

Sinan Ateş davasında ilk ifadeler! Tetikçiden şok sözler: "MHP'den iki, üç isim ver seni kurtaralım" | Duruşmanın ikinci gününde tansiyon yüksek / 03.07.24

Takvim 07:04
03

Kayseri'de kirli provokasyon: Gözaltına alınan 474 kişiden 285'i sabıkalı çıktı! Kamyonla provokatör taşıdılar / 03.07.24

Takvim 01:52
04

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'ye karşılık o yıldızı getiriyor / 03.07.24

Takvim 04:26
05

VİYANA KUŞATMASI 2024: Türkiye Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi / 03.07.24

Takvim 05:34
06

10 ay sonra kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana'da görüşecek / 03.07.24

Takvim 03:52
07

Arda Güler’e Avusturyalılardan Viyana Kuşatması! / 03.07.24

Takvim 00:53
08

MİT'ten PKK/KCK'nın İsveç yapılanmasına darbe: Zozan Baransson Mardin Nusaybin’de yakalandı / 03.07.24

Takvim 01:00
09

Galatasaray'a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek / 03.07.24

Takvim 04:55
10

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Kirli provokasyonlara sert tepki: Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını biliriz / 03.07.24

Takvim 06:50
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