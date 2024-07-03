Kuzey Kore’nin propaganda şarkısı Friendly Father, TikTok’ta viral oldu. Dünyanın dört bir yanında gençler Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un propaganda şarkısında dans ediyor. Kuzey Kore uzmanları Pyongyangın şarkıyı ülke içinde tüketime sunduğunu ancak tesadüfen TikTokta popüler hale geldiğini belirtiyor. Kuzey Korenin yanı sıra Çinde de Maoyu öven komünist propaganda şarkılarının dünyada yayılması ABDde paniğe yol açtı. İşte, TikTok’ta viral olan o şarkı ve ABD ile Kuzey Korenin propaganda savaşı...