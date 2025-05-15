Yeşilayın düzenlediği 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresinde takvim.com.trye özel açıklamalarda bulunan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol, son zamanlarda TİKTOKta baş gösteren A4 Challenge akımı hakkında Bu aslında çok tehlikeli bir durum. Biraz önce söylediğim gibi ergenler bununla ilgili sürecin çok daha fazla etkisinde kalabiliyorlar. O kalıplara uyma kaygısı yüzünden sağlığı etkileyebiliyor. O kalıplara uyma yüzünden ruhsal durum bozulabiliyor ve giderek mesela kusmalar ortaya çıkabiliyor buna bağlı olarak. Bununla ilgili muhakkak ki hem ailelerin önlem alması gerekiyor, hem de bu tür belki challengeların ortaya çıkabilme mecralarının iyi denetlenmesi gerekiyor dedi.