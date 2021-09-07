TİM ve THY arasında Hava Kargo İşbirliği Protokolü! 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirim

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Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin havadan kurduğu ticari köprüler sayesinde, Anadolu'nun dört bir yanında üretilen ürünlerin, Türk Hava Yolları (THY) tarafından 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli taşınacağını söyledi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, ihraç ürünlerin taşınmasında hava yolu ve demir yolu taşımacılığının payının artırılmasına büyük önem verdiklerini belirtti. Konuşmaların ardından Muş ve Karaismailoğlu'nun himayesinde TİM Başkanı İsmail Gülle ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarafından Hava Kargo İşbirliği Protokolü imzalandı.