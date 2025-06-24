ABD merkezli TIME dergisinin Tel Aviv-Tahran savaşı sonrası The New Middle East Yeni Orta Doğu başlığıyla yayımladığı kapak ve analiz İrana karşı başlatılan saldırıda hedefin İran lideri Hamaney ile rejim olduğunu ortaya koydu. Irakta Saddam Hüseyin, Libyada Kaddafi için özel olarak tasarlanan kapakların Hamaney için yapılması İran halkını kenetledi. Kapakla birlikte yayımlanan analiz, Arap ülkelerinde 80 yıldır süren mezhep çatışmaları ve değişimin, Orta Doğu’daki acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdiğini gösterdi. Dergi, Arap devletlerinin İsrail ile birlikte İran rejimini devirmek istediğini yazdı.