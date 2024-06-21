Oğuz Murat Acinin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına çıkarılan Timur Cihantimur, ABD’de 2’nci kez hakim karşısına çıktı.Timur Cihantimur’un tutukluk halinin devamına karar verildi. Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda hakim Cabell, her iki tarafın tezlerinde çok fazla bilgi paylaşıldığını, bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, Cihantimurun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan AA New York Başmuhabiri İslam Doğru, davada yaşananları A Haber ekranlarında aktardı.Doğru, Cihantimur duruşmaya 18 yaşından küçük olduğu için elleri kelepçeli gelmedi. Üzerinde krem rengi diyebileceğimiz hapishane tulumu vardı. Sakin göründü, avukatlarıyla zaman zaman kısa görüşmeler yaptı. Duruşmayı ve her iki tarafı da sakince dinlemeye çalıştı ifadelerini kullandı.