Oğuz Murat Acinin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına çıkarılan Timur Cihantimur, Bostonda yakalanmıştı. Çocuk rehabilitasyon merkezinde tutuklu bulunan Cihantimurun bir sonraki duruşmasının tarihi belli oldu. Cihantimur’un mahkemeye sunduğu kefaletle tutuksuz yargılanma başvurusunu önceki günlerde reddeden Hakim Cabell, 47 sayfalık gerekçeli kararını da açıkladı. Hakim, Cihantimurun ABD ile vatandaşı olması dışında iddia edildiği gibi bir aidiyet bağının olmadığını belirtti.