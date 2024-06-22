İstanbulda ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Acinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABDde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede Cihantimurun tutukluk halinin devamına karar verildi. Avukatlar, Timur Cihantimurun ilk tutuklandığında gözetim evinde kötü şartlar altında yaşadığını üç gün izole biçimde yalnız ve çıplak tutulduğunu ve yüzünde darp izleri olduğunu iddia etti. Timur Cihantimurun serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney ise milyon dolarlık bir evde yaşayan ve annesinin Porschesi ile gezen birisi için tesisin şok edici bir mekan olmasının normal olduğunu söyledi. Bülent Cihantimurun ABDde 2 evi olduğu ve akrabaları bulunduğu öğrenildi. Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan da ortaya çarpıcı bir idddia attı. Orhan, Cihantimur’un, Boston’da polislere bilerek yakalandığını iddia etti.