ABDye kaçan ve Türkiyenin iade talebi üzerine Boston kentinde yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimurun iade süreciyle ilgili yargılanmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karar sonrası acılı Aci ailesi A Haber ekranlarına konuştu. Anne Perivan Aci, Emeği geçen Cumhurbaşkanım, Adalet Bakanım, sayın Kürşat Bey herkese sonsuz teşekkür ederim. Hepiniz bizim arkamızdaydınız, devletim, milletim. Hepiniz acımızı paylaştınız. Hem acı hem sevinçle titriyorum. Eylem Tok evladını çok lüks yaşattığı için, hapishane ona çok ağır gelmiştir dedi. Vefat eden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ise, üzel haberler aldık, mutluyuz verilen karardan ötürü. Aldığımız habere göre çok az şey biliniyor. Telefonların toplanma olayını karşı tarafın avukatı dahi bilmiyormuş. Buna rağmen yargıcın bu şekilde karar alması bizi mutlu etti ifadelerini kullandı.