CHP yandaşı gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, Flaş Haber TVnin devriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tehdit ve şantaj suçundan tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki ismin gözaltına alındığı soruşturmada Flaş Haber Tvnin sahibi aynı zamanda tutuklu bulunan Erkan Korkun ifadesi ortaya çıktı. Kanalın, Halk TV sahibi Mahiroğlu tarafından CHPnin eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun propaganda aracı yapılmaya çalışıldığını belirten Kork, kanalı almaktan vazgeçirmek adına bankası ve Payfix üzerinden tehdit edildiğini açıkladı. Timur Soykan ve Murat Ağırel, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince haftada 3 gün imza ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.