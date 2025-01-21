Suriye’nin Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG tarafından sivil kılığında yürütülen provokasyon girişimi, Türk SİHA’ları tarafından engellendi. Operasyonda etkisiz hale getirilen Bavê Teyar kod adlı Cuma Xelîl Îbrahîm’in, örgüt tarafından tiyatro sanatçısı olarak tanıtılıp Türkiye’ye yönelik bir algı operasyonu yürütülmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Diyarbakır Barosu ve DEM Parti’nin Türkiye’yi hedef alarak soykırım iftirası attığı, Teyarın terörist kıyafetli ve uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıktı. Kirli propaganda balonu kısa sürede patladı.